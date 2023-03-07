Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за нарушение требований к защищенности объектов

Депутаты Госдумы разработали законопроект об уголовном наказании за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Предлагаемое максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба (от 1 млн руб.), предполагается наказание до 3 лет лишения свободы. За то же деяние, приведшее к смерти человека, — до 5 лет, в случае смерти двух и более лиц — до 7 лет.

Господин Хинштейн утверждает, что правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект, его планируют внести в Госдуму в ближайшее время. «Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности.

По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ — будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии»,— написал он в Telegram.

3 марта президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась антитеррористическая защищенность объектов в ведении правоохранительных органов. Эту тему подняли после того, как 2 марта власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. По версии властей, в результате боестолкновений погибли два человека. Украина свою вину отвергает. На подъездах к атакованным селам выставили блокпосты.

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Лаура Кеффер