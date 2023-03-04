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Коммерсантъ FM
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На подъездах к атакованным диверсантами селам в Брянской области выставили блокпосты

Правоохранительные органы перекрыли блокпостами все подъезды к селам Любечане и Сушаны, которые подверглись нападению диверсантов с Украины, а также к другим приграничным территориям Брянской области, следует из репортажа РБК.

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Блокпост в поселке Сачковичи

Блокпост в поселке Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Блокпост в поселке Сачковичи

Блокпост в поселке Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Блокпост в поселке Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Блокпост в поселке Сачковичи

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По информации издания, на подъезде к селам появилось два блокпоста, а объездной путь через село Соловьевка перекрыт сотрудниками ФСБ.

Первый блокпост расположен на повороте в селе Сачковичи. Проверкой транспорта на выезд с приграничных территорий в сторону Брянска здесь занимаются сотрудники ГИБДД и полиции. Автомобили, следующие в сторону приграничья, на этом блокпосту не досматриваются, сообщает РБК.

Проезд через второй блокпост, расположенный дальше по дороге в сторону границы с Украиной, возможен только по пропускам, которые выдают в военкомате ближайшего районного центра — поселке Климово. Как сообщает издание, на этом пункте пропуска стоят люди в военной форме с автоматами. Людям, не проживающим в атакованных селах и приграничных территориях, пропуска нужно заказывать за 15 дней, сообщила изданию местная жительница.

Местные жительницы также заявили РБК со слов своих знакомых в Любечанах и Сушанах, что жителям этих сел запрещен выезд из населенных пунктов. По словам собеседниц издания, в селах работает Следственный комитет, а у местных нет связи, потому что диверсанты отобрали у них телефоны.

2 марта в Брянскую область вторглись предположительно две группы вооруженных людей с территории Украины. В ходе их нападения были убиты двое мужчин и ранены еще два человека, в том числе ребенок. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность к происшедшему.

Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне ВСУ. В подразделение входят, в частности, русские националисты, которые с 2014 года участвуют в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Подробнее о ходе расследования диверсии — в публикации «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Эрдни Кагалтынов

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