США и ЕС хотят лишить Россию доходов от алмазов

Координатор по санкционной политике Госдепа Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии (ЕК) Денис Редоннет встретились с представителями алмазной отрасли. В США и ЕК обсудили с бизнесом важность его участия «в будущих импортных мерах в отношении России» и, в частности, российских алмазов.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и дискуссия сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов. Соединенные Штаты и Евросоюз по-прежнему привержены наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну на Украине»,— говорится на сайте Госдепа.

В феврале Польша при согласовании десятого пакета антироссийских санкций поставила шесть условий, одним из которых было ограничение в будущем поставок российских алмазов. Об аналогичных планах говорили страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США). Сейчас под санкциями США и Великобритании находится российская АЛРОСА.

О последствиях санкций — в материале «Ъ» «Инвестиции чистой воды».

Лаура Кеффер