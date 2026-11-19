Команда «Формулы-1» продлила контракт с финским гонщиком Валттери Боттасом
Финский пилот Валттери Боттас подписал новый контракт с Cadillac. Об этом сообщила пресс-служба команды «Формулы-1».
Соглашение с 37-летним гонщиком рассчитано до конца 2027 года. Cadillac проводит дебютный сезон в «Формуле-1». За команду также выступает мексиканец Серхио Перес, недавно продливший договор до 2029 года. Пилоты пока не набрали очков в текущем чемпионате.
«Мы знали, что создание новой команды "Формулы-1" с нуля не будет легкой задачей, но именно это делает этот вызов таким особенным. Мы заложили фундамент, мы учимся и совершенствуемся, и впереди еще много всего. Я голоден до большего и верю в то, что мы создаем вместе. История только начинается»,— сказал финн.
Ранее Валттери Боттас выступал за Williams, Mercedes и Alfa Romeo. Всего на его счету десять выигранных гонок в «Формуле-1».