«Мы знали, что создание новой команды "Формулы-1" с нуля не будет легкой задачей, но именно это делает этот вызов таким особенным. Мы заложили фундамент, мы учимся и совершенствуемся, и впереди еще много всего. Я голоден до большего и верю в то, что мы создаем вместе. История только начинается»,— сказал финн.