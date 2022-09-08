Инвестиции чистой воды

АЛРОСА на фоне санкций собирается предложить российскому покупателю инвестиционные продукты на основе бриллиантов, в том числе с возможностью обратного выкупа по цене, привязанной к рыночным индикаторам. По мнению аналитиков, преимущество бриллиантов — сравнительно низкая волатильность цен и потенциал их роста в среднесрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

АЛРОСА готовится вывести на рынок инвестиционные бриллианты, НДС на покупку которых отменяется с 1 октября. Компания хочет предложить два продукта — редкие крупные бриллианты стоимостью от $50 тыс. с индивидуальной ценой, а также «бриллиантовые корзины» стоимостью $25–50 тыс., которые представляют собой срез производства компании и будут иметь единую цену за один карат. АЛРОСА также предлагает услугу хранения этих бриллиантов. Реализация продукта предполагается в том числе через инвестбанки, которые сейчас пытаются найти для своих клиентов инструменты, способные заменить вклады в валютах «недружественных» стран.

Как пояснил “Ъ” директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Амелькин, компания хочет предоставить инвесторам возможность обратной реализации камней. В случае редких бриллиантов это возможность выставить их на аукционы и интернет-площадки АЛРОСА. Для «бриллиантовых корзин» компания дает гарантию обратного выкупа по цене, привязанной к международным индексам на бриллианты, входящие в корзину. Спред к индексу «будет конкурентным», заявил Дмитрий Амелькин. В АЛРОСА оценивают потенциальный объем российского рынка инвестиционных бриллиантов в $200 млн.

АЛРОСА находится под блокирующими санкциями США и отказалась от публикации данных о продажах. Bloomberg в конце августа сообщал, что компания восстановила объемы продаж до $250 млн в месяц (это на $50–100 млн ниже досанкционных показателей), продавая алмазы в основном за индийские рупии. Возобновлению продаж способствовало то, что индийские банки стали проводить трансакции в валютах, отличных от доллара. Как отмечает Bloomberg, возвращение российских алмазов сняло опасения дефицита на мировом рынке. Перебои с поставками сказались на ценах на мелкие и дешевые алмазы, на которых специализируется АЛРОСА.

С учетом инфляции текущие цены на бриллианты далеки от своих пиковых значений, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Дефицит алмазов ювелирного качества и бриллиантов будет нарастать из-за истощения месторождений и почти нулевых запасов во всем мире, подчеркивает он. «Одновременный рост спроса со стороны развивающихся рынков, главным образом Китая, в среднесрочной и долгосрочной перспективе создает значительный потенциал роста цен на бриллианты»,— считает аналитик.

Динамика цен на бриллианты серьезно различается в зависимости от величины камней, отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Все менее одного карата стоит сейчас дешевле, чем десять лет назад. А все, что крупнее, находится вблизи исторических ценовых максимумов. И чем крупнее камни, тем лучше динамика цен»,— отмечает аналитик.

Волатильность цен на алмазы и бриллианты значительно ниже, чем на металлы или даже недвижимость, комментирует глава аналитической группы «Ренессанс Капитал» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын. По его мнению, это дополнительное преимущество такого класса активов. «Но есть и свои собственные риски, не присущие другим видам долгосрочных инвестиций,— это конкуренция с другими видами украшений и предметов роскоши»,— полагает аналитик. Господин Синицын также считает, что «бриллиантовая корзина» с усредненным срезом производства является интересным продуктом за счет обратного выкупа. Однако срез производства обычно со временем меняется не в лучшую сторону за счет ввода более бедных месторождений.

Евгений Зайнуллин