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Коммерсантъ FM
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ФСБ заявила о предотвращении покушения СБУ на Константина Малофеева

ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Как утверждает спецслужба, организатором покушения является член подконтрольного СБУ Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который принимал участие в нападении на села в Брянской области.

Константин Малофеев

Константин Малофеев

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Константин Малофеев

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

По версии ФСБ, убить миллиардера планировалось по той же схеме, что и Дарью Дугину,— его машину планировали взорвать. «Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева»,— утверждает спецслужба (цитата по ТАСС).

ФСБ заявила, что в августе 2022 года также предотвратила «диверсионно-террористический акт» с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Его тоже якобы организовал Денис Капустин. Спецслужбой были убиты «при оказании вооруженного сопротивления» двое его предполагаемых помощников — граждане РФ Кейнер и Ушков. ФСБ называет их сторонниками праворадикальных организаций «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь».

Сам Константин Малофеев сообщил у себя в Telegram-канале, что с ним все в порядке и никто не пострадал.

Автомобиль Дарьи Дугиной, журналистки и политолога, дочери философа Александра Дугина, взорвался на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. ФСБ назвала виновными в происшедшем украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

2 марта власти Брянской области сообщили, что диверсионная группа с территории Украины проникла в два села — Сушаны и Любечане. По версии властей, в результате боестолкновений погибли два человека. Украина свою вину отвергает. На подъездах к атакованным селам выставили блокпосты.

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Лаура Кеффер

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