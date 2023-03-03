На Райффайзенбанке свет клиентом не сошелся

Райффайзенбанк временно сосредоточится на обслуживании операций текущих клиентов, приостановив открытие счетов новым корпоративным клиентам. Наплыв компаний в банк можно объяснить возможностью проводить операции в долларах и евро в условиях введения жестких санкций со стороны США и европейских стран против крупных частных банков. При этом обслуживание трансграничных расчетов предоставляют и менее крупные банки, роль которых в этом бизнесе будет возрастать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 3 марта, один из крупнейших российских банков — Райффайзенбанк (дочерний банк австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) прекратил открытие счетов новым корпоративных клиентам, следует из заявления кредитной организации. Это касается как рублевых, так и валютных счетов, однако решение является временным, отметили в банке. У действующих клиентов временно нет возможности открыть счет в валюте. Это связано «с большим количеством новых заявок на открытие счетов», поясняют в банке. «В условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов» банк будет обрабатывать объем операций от уже действующих клиентов, также он намерен обеспечить исполнение их валютных платежей «в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики».

Согласно отчету RBI, на начало 2023 года в Райффайзенбанке обслуживалось 3,2 млн клиентов. Активы банка составляли €26,9 млрд (рост на 43,4% за год). Из дочерних банков RBI российский банк уступает только чешскому (€27,7 млрд активов). Однако Райффайзенбанк для RBI является центром прибыли — на него пришлось более 54% чистой прибыли всей группы.

Новый наплыв клиентов был спровоцирован расширением санкционных списков в отношении российских кредитных организаций со стороны Великобритании, США и ЕС (см. “Ъ” от 24–25 февраля). Ранее возможность проводить долларовые операции из-за того, что американские JP Morgan Chase Bank и Bank of New York Mellon в одностороннем порядке разорвали с ним корреспондентские отношения, потерял Газпромбанк (см. “Ъ” от 25 января).

Но с ростом заявок на открытие новых счетов (преимущественно для трансграничных расчетов) столкнулся не только Райффайзенбанк.

Например, формально, как следует из ответа сервиса клиентской поддержки системно значимого Юникредит-банка, и он также открывает и рублевые, и валютные расчетные счета новым корпоративным клиентам. Однако сделать это непросто — на форуме banki.ru можно встретить жалобы на длительное рассмотрение и отсутствие реакции по заявкам об открытии счета. Выступая накануне на встрече кредитных организаций с Банком России, организованной Ассоциацией банков России (АБР), глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях санкций роль малых банков возрастает. Согласно опросу “Ъ”, в небольшие банки с широкой корсетью в последнее время обращаются новые корпоративные клиенты.

Решение Райффайзенбанка, скорее всего, «точечный случай, вызванный объективным поводом», считает вице-президент АБР Алексей Войлуков. «Вполне возможно, что просто не хватает персонала»,— не исключает он. Ведь необходимо и консультирование, и сбор и проверка всех документов, комплаенс-контроль операций. Поэтому в данном случае «либо одномоментно гнаться за количеством и на порядки ухудшать сервис для действующих клиентов, либо вводить временные ограничения, пока банк не подготовится к изменившимся объемам работы», считает господин Войлуков.

Если действительно нет технических возможностей для открытия счета, то действия банка законны, если самовольно ограничивают открытие счетов — то нет, пояснила юрист ЮФ «Гуричев, Малинин и партнеры» Полина Визгина.

Согласно ст. 846 ГК РФ, банк обязан отрыть счет на объявленных им условиях, говорит она. «Согласно этой же статье, банк может отказать в открытии счета, только если у банка отсутствует возможность принять на банковское обслуживание или такой отказ в открытии счета допускается законом»,— комментирует юрист. Ко второй категории отказов относятся случаи, если у клиента решением налогового органа приостановлены операции по счету или есть основания полагать, что счет нужен в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, поясняет она. Вместе с тем отказ банка «может быть оспорен отвергнутым клиентом в суде, и в этом случае кредитная организация должна будет доказать невозможность открытия еще одного счета», отмечает юрист. В Райффайзенбанке от дополнительных комментариев воздержались.

Ольга Шерункова