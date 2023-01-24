Дедолларизация Газпромбанка

С конца этой недели Газпромбанк (ГПБ) перестанет проводить операции в долларах, поскольку его американские контрагенты разорвали корреспондентские отношения. Клиентам придется переходить в долларовые счета в других российских банках либо дожидаться, когда ГПБ найдет новых партнеров в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ГПБ сообщили, что американские JP Morgan Chase Bank и Bank of New York Mellon в одностороннем порядке разорвали с ним корреспондентские отношения. Сам банк находится в санкционном списке Великобритании и под секторальными ограничениями, но не в SDN-листе США. Из-за решения американских банков ГПБ просит клиентов с 27 января не использовать переводы в долларах США. Обслуживание счетов и депозитов клиентов в долларах продолжится в полном объеме.

Как пояснил источник “Ъ” в ГПБ, американские банки не стали объяснять свое решение. Он утверждает, что ГПБ сохраняет переводы в евро (корсчет открыт в люксембургском дочернем Bank GPB International S.A.) и валютах дружественных стран.

Для проведения расчетов в американской валюте клиентам ГПБ придется пользоваться услугами других кредитных организаций, у которых сохранились корсчета в американских банках.

Сейчас из системно значимых банков платежи в долларах проводят Райффайзенбанк, в Юникредит-банке валютные переводы возможны только для действующих клиентов, поскольку ранее банк приостановил открытие новых валютных счетов. Тинькофф-банк переводит доллары через SWIFT лишь в банки стран СНГ, а также Монголии и Китая. РСХБ, у которого заблокированы переводы через SWIFT, для перевода долларов предлагает клиентам систему «РСХБ-Экспресс» (но доллары через нее могут отправиться только в Узбекистан). Прямые корреспондентские отношения с банками США сохранили и некоторые менее крупные банки (см. “Ъ” от 21 октября 2022 года).

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 16 сентября 2022 года: «Доллары, евро для многих держателей стали токсичными, потому что те страны, которые их выпускают, не хотят, чтобы мы ими активно пользовались».

Многие крупнейшие игроки — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, Росбанк, Совкомбанк и другие — не имеют возможности проводить платежи в долларах после попадания в SDN-лист.

Есть и другой вариант: подождать, пока ГПБ попробует открыть корсчета в других американских банках, говорят более оптимистичные собеседники “Ъ”. Поскольку банк не попал в SDN-лист, «это вполне легальная операция для его иностранных коллег», говорит предправления Национального платежного совета Алма Обаева. Более того, недавно Минфин США даже обращал внимание на «чрезмерную осторожность» ряда местных банков из-за опасения нарушить санкционные требования.

Но, скорее всего, ГПБ получит отказ, считает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Проблема деградации сети корреспондентских отношений в связи с риском штрафов за сомнительные трансакции в последний год сильно обострилась»,— поясняет он. И даже если ГПБ удастся найти новых партнеров, переводы будут идти дольше и обойдутся в конечном итоге дороже, говорят другие собеседники “Ъ” на финансовом рынке.

На самом банке потеря корсчетов вряд ли сильно скажется. Еще год назад месячный оборот по ностро-счетам в банках-нерезидентах был около $60 млрд, оценивает независимый эксперт Алексей Нечаев на основе отчетности ГПБ по РСБУ. «Его распределение по валютам неизвестно. Но с учетом их специфики объемы в долларах и евро могли быть сопоставимыми»,— полагает он. Эксперт не считает, что на этих платежах банк очень много зарабатывал, по его оценке, максимум несколько миллиардов рублей в год.

Более серьезным, говорят собеседники “Ъ” в банках, сигнал от американских партнеров выглядит для рынка в целом. «Выдавливание российских банков на периферию» будет продолжаться и дальше, считает источник “Ъ” в одном из банков.

«Запрет на любые расчеты, как с иранскими банками, вводить похоже не будут, но ГПБ теперь придется вести долларовые расчеты через неамериканский банк, который сразу ограничит его и по числу платежей, и по сумме, и по скорости расчетов»,— говорит банкир. Вместе с тем, отмечает собеседник “Ъ” в другом банке, для американских банков увеличивается риск того, что «они могут стать непредсказуемыми партнерами в лице своих контрагентов, что начнет подрывать доверие к доллару как мировой резервной валюте и стимулировать запуск национальных валют для международных расчетов».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов