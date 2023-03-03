Брокеры задумались над переводами

Крупные брокеры повысили лимит вывода валюты со счетов инвесторов — теперь клиенты как минимум пяти компаний («Финам», «Атон», ITinvest, «Цифра брокер» и БКС) не смогут перевести в банк меньше $15 тыс., на это обратило внимание издание Frank Media. БКС также ограничил вывод европейской валюты суммой в €5 тыс. Большинство игроков объясняют такой шаг новыми условиями банков-партнеров. В случае нескольких компаний речь идет о Райффайзенбанке, который в конце февраля увеличил минимальную сумму перевода в долларах до $15 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как это отразится на клиентах? Финансовый советник Наталья Смирнова отметила, что эти изменения скажутся на тех, кто переводил валюту на зарубежные счета: «Существовала классическая схема — в Райффайзенбанке покупалась валюта, после чего брокеры меняли валюту у себя или еще где-то, потом отправляли ее обратно в банк, откуда через SWIFT она уходила туда, куда им надо. И если раньше у кредитной организации был исходящий перевод в $5 тыс., а у этих обозначенных брокеров не существовало лимита на сторонний вывод, то это можно было делать с довольно маленькими суммами. Сейчас объективно $15 тыс. — это ощутимая сумма, особенно с учетом нынешнего курса.

Поэтому те люди, которые использовали брокеров для того, чтобы покупать валюту и выводить ее за рубеж, эту возможность в какой-то части потеряли.

У нас становится все меньше и меньше вот такого бронебойного SWIFT по направлению из России. По большому счету, полноценно с максимально комфортными условиями работает только Райффайзенбанк. И понятно, почему он поднял минимальный порог — потому что на него сейчас идет невероятная нагрузка. С увеличением порога для контрагентов ровно та же самая история. Если ситуация получит свое продолжение, и банки-корреспонденты, условно, продолжат уходить, и у нас останется полтора землекопа из тех, которые проводят SWIFT, а Система передачи финансовых сообщений, естественно, его в ближайшее время не заменит, то, боюсь, что и дальше лимиты минимальной суммы для вывода будут увеличиваться».

Райффайзенбанк уточнял, что ограничение в $15 тыс. коснется только юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, которые занимаются частной практикой. Для физлиц с 6 марта будет действовать минимальная сумма переводов в $10 тыс. в американской или европейской валюте как через приложение, так и в отделениях.

Вероятно, банк опасается возросших санкционных рисков, поэтому ужесточает условия, пояснил управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов: «На Райффайзенбанк американские власти активно собирают досье, не нарушал ли он санкционный режим. Поэтому ему приходится все время каждый платеж в валюте, особенно в долларах и евро, проверять, не подпадает ли то лицо, которое его проводит, в санкционный список. Ведь банк может получить миллиардные штрафы.

Так что издержки на каждую трансакцию значительно выросли. У банков сейчас есть два пути: либо вообще от этих операций отказаться, но все-таки этот доход терять тоже не хочется; либо сделать эти трансакции настолько дорогими, чтобы они были запретительно высокими для частого объема операций, но при этом еще и приносили достаточно прибыль банку, которая могла бы компенсировать риски случайного пропуска перевода от подсанкционного лица».

Между тем один из брокеров — «КИТ Финанс» — полностью приостановил прием и вывод средств в долларах и евро. Причиной стали антироссийские санкции, подчеркнули в компании. Ее контрагент по долларам — банк «Санкт-Петербург» — попал под ограничения ЕС и США. Ранее в Райффайзенбанке также заявили, что не будут открывать счета новым юрлицам и дополнительные валютные счета корпоративным клиентам.

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Елена Иванова