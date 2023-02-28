Валютный расклад

Райффайзенбанк вдвое увеличил минимальный размер трансграничных переводов. Сейчас отправить за рубеж через кредитную организацию можно $5 тыс. и более. С 6 марта нижняя планка составит $10 тыс. Такой же порог установлен для операций в евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. На этом фоне клиенты, привыкшие отправлять меньшие суммы, срочно подыскивают для себя альтернативы. Но есть ли они? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас Райффайзенбанк обслуживает около половины всех платежей России с другими странами, об этом в руководстве организации рассказали газете Financial Times. Кажется, что, когда на рынке есть настолько явный лидер, найти альтернативу его услугам будет сложно, но на самом деле варианты есть.

Продолжают проводить валютные операции «дочки» международных холдингов — Юникредит-банк, Ситибанк, ОТП или Кредит Европа Банк. Правда, низких комиссий около 1% от финансовых компаний теперь ждать не приходится, за услуги берут минимум 2-3%. К тому же, иностранные игроки регулярно задумываются об уходе из страны.

Среди российских организаций отыскать надежные опции еще труднее, даже Газпромбанк перестал обслуживать трансакции в долларах, хотя и не попал под санкции. Поэтому многие россияне смотрят в сторону систем денежных переводов, как Светлана, которая переехала в Грузию летом 2022-го и отправляет себе деньги с российского счета:

«Я пару раз попробовала воспользоваться Unistream, но мне не понравилось. У них не очень удобное для пользователя приложение, в частности, не работает кнопка возврата перевода. Поэтому я просто перевожу деньги через "Золотую корону". Я знаю, что на карты некоторых банков можно выводить средства прямо через приложение, и они сразу зачислятся в валюте с карты на карту, но почему-то с моей кредитной организацией это так не работает. Так что мне пришлось идти за наличными в отделение банка. У меня до $2 тыс. доходит в месяц, и мне этого хватает».

Никто не ограничивает россиян и в передаче средств за рубеж физическим способом, то есть через посредника, который поедет в другую страну. Сейчас власти разрешают провозить через границу $10 тыс. наличными. Но вряд ли кто-то будет прибегать к таким вариантам, пока не исчерпаны другие. Попробовать стоит, к примеру, переводы в токенах, советует трейдер Вячеслав Таквель, который сам пользовался услугами Райффайзенбанка:

«Переводы осуществляются через криптобиржи, потом средства выводятся в кошелек, после чего можно совершать трансакции другого формата. Кроме того, один из вариантов — это открытие счета через банки в СНГ. Иногда подводные камни существуют, кто-то из игроков запрещает открывать счет, кто-то разрешает. И комиссии там тоже приличные».

Раньше открыть счет в странах СНГ россиянам удавалось даже, если они отправляли банку нужные документы по электронной почте. Сейчас же требуется личное присутствие физлица или его представителя с нотариально оформленной доверенностью. Заплатить такому делегату придется 40-60 тыс. руб., а весь процесс с оформлением налогового номера и банковской карты займёт не меньше полутора месяцев.

Еще запутаннее отчет за операции через соседние страны перед российским регулятором, предупреждает инвестиционный советник Владимир Верещак: «Нам-то кажется, что раз мы открыли счет в том же Казахстане, то, например, перевод платежа в рублях и снятие потом этой суммы в долларах, не будет сложным. А на деле это несколько операций, для которых могут быть использованы какие-то транзитные счета. То есть это перевод российской валюты на рублевый счет, потом внутри Казахстана — с рублевого на долларовый. И каждую трансакцию нужно отразить в отчетности. Конечно, есть люди, которые с этим помогают, но бесплатно они работать не будут».

Одним словом, валютным операциям сейчас не рады и внутри страны, и за рубежом. Так что смириться с риском, проволочками и дополнительными расходами россиянам все равно придется.

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