США ввели экспортные ограничения против 38 компаний, в том числе из России

Минторг США объявил о введении экспортных ограничений против 38 компаний. В черный список попали в основном китайские фирмы, а также одна российская и одна белорусская. Об этом говорится в извещении (.pdf), опубликованном в американском Федеральном реестре.

Согласно документу, в черный список включили 28 компаний из Китая. Еще три расположены в Мьянме, четыре — в Пакистане, по одной — в России, Белоруссии и Тайване. В частности, ограничения затронули российскую DMT Electronics и белорусскую DMT Trading LLC. Они вместе с тайваньской Neotec Semiconductor, по данным Минторга США, «вносят значительный вклад в военную и/или оборонно-промышленную базу России вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США».

25 февраля Минфин США ввел санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Кроме того, 76 юридических лиц попали под экспортные ограничения. Они, в частности, затронули технопарк «Сколково», фонды «Сколково» и «Сколтех», «МегаФон». Под санкции подпали руководители private banking «Альфы», «Сбера» и Росбанка. Financial Times сообщала, что страны Запада также призывают ОАЭ прекратить экспорт в РФ электроники из опасений, что она может использоваться Москвой в военных целях.

Подробнее о санкциях США — в материале «Российские банки пополнили SDN-лист».

Лаура Кеффер