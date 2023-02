Российские банки пополнили SDN-лист

Американские власти внесли в SDN-лист целый ряд российских банков. К давно присутствовавшим в нем крупным кредитным организациям добавились банки среднего уровня, в том числе региональные. При этом какие-либо детальные причины для их попадания под санкции Вашингтон не приводит, отмечая лишь, что некрупные банки нередко помогают другим участникам рынка обходить ограничения. Ряд новых фигурантов списка уже заявил, что не имеет активов в США — платежная система РФ и так фактически изолирована от долларовой зоны. Но по крайней мере у некоторых из банков были корреспондентские счета в США. Также могут осложниться отношения участников SDN-листа с банками из других стран, есть риск отключения их от SWIFT.

Минфин США сегодня пополнил блокирующий лист (Specially Designated Nationals List — SDN-лист) сразу 11 частными российскими кредитными организациями. В их число вошли: Московский кредитный банк (МКБ), Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, банк «Левобережный», УБРиР, банк «Приморье», а также попавшие в тот же день под британские санкции МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». Также в список вошли финансовые компании из группы «Велес».

До последнего обновления в SDN-листе уже находились Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, БМ-банк, Cовкомбанк, ПСБ, Росбанк, СМП-банк, Мособлбанк, Новикомбанк, банк «Россия», ЧБРР, Еврофинанс Моснарбанк, РФК-банк, Росэксимбанк, ЦМР-банк, Мир Бизнес Банк, Генбанк, ИС-банк, Сетелем-банк (ныне Драйв Клик банк) и другие. США вводили санкции против Оней-банка, принадлежавшего Совкомбанку. Но к моменту включения в список банк уже несколько месяцев принадлежал холдингу Ozon. В результате санкции с него были сняты.

Среди новых фигурантов списка лишь один банк входит в топ-10 (МКБ), а некоторые, например Ланта-банк и «Приморье», находятся за пределами топ-100 по размеру активов. Как поясняется в сообщении Минфина США, дело в том, что подсанкционные структуры «обращаются к более мелким банкам» и управляющим активами компаниям в попытке обойти ограничения.

Любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат на 50% или более подсанкционным лицам, также блокируются. При этом все операции, совершаемые лицами из США или внутри страны (или через их посредничество), которые связаны каким-либо образом с заблокированными объектами, запрещены, за исключением случаев, когда это разрешено лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами. Ограничение касается в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица.

При этом Минфин США дал срок на сворачивание деятельности с девятью банками (кроме МТС-банка и банка «Левобережный») до 25 мая.

Более подробные причины попадания под санкции именно этих банков Вашингтон не приводит. Как поясняет партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, 22 февраля Минфин США «определил, что отныне весь российский финансовый сектор будет целью санкций, после этого детальных объяснений включения в санкционные списки не требуется». По мнению юриста, США уже «действуют в стиле русской рулетки»: попасть в SDN-лист может «любой банк, страховая или другая компания из финансового сектора».

В СДМ-банке подчеркнули, что он «с самого основания специализируется на обслуживании малого, среднего бизнеса и частных лиц и всегда неукоснительно следовал международным стандартам предоставления банковских сервисов, в том числе в условиях постоянных изменений, происходящих в последнее время». В УБРиР уточнили лишь, что у банка «нет активов и обязательств в США, он не проводит финансовые операции на территории этой страны». В МКБ также отмечают отсутствие активов, остатков на корреспондентских счетах или счетах ностро в США. В банке «Санкт-Петербург» «вдобавок к британским санкциям изучают и детали введенных санкций США, а также их возможное влияние на проведение валютных платежей». В банке «Уралсиб» отметили, что «возможна приостановка проведения валютных переводов», в связи с чем там рекомендуют клиентам «пока не осуществлять переводы в банк в валютах недружественных стран».

Вместе с тем, согласно открытым данным, ряд из попавших под санкции банков имеет долларовые корсчета. В частности, у Металлинвестбанка банк-корреспондент в долларах — казахстанский First Heartland Jusan Bank (посредник — американский The Bank of New York Mellon), у «Уралсиба» и «Санкт-Петербурга» были открыты счета в The Bank of New York Mellon, у Ланта-банка и банка «Левобережный» — в Raiffeisen Bank International, у СДМ-банка есть счет в нью-йоркском отделении Deutsche Bank Trust Company Americas.

Как отмечает Сергей Гландин, попадание в SDN-список США также может привести к отключению от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT и ее аналогов: «Несмотря на то что SWIFT — бельгийское юрлицо, компания не захочет стать нарушителем режима американских санкций». От SWIFT уже отключены Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, РСХБ, Совкомбанк, банк «Россия», МКБ, Новикомбанк. На этом фоне Россия расширяет собственную систему передачи финансовых сообщений. Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, по итогам 2022 года ее трафик вырос почти на четверть. В 2023 году ожидается, что число участников достигнет 18 стран.

По оценке господина Гландина, попадание в американский черный список также грозит потерей отношений с банками из третьих стран, которые будут опасаться вторичных санкций, и может привести к блокировке долларовых платежей простых юридических и физических лиц, уже отправленных в иные зарубежные банки.

Вместе с тем далеко не все иностранные партнеры реагируют резко. Так, согласно сообщению новостного агентства ОАЭ, Центробанк страны сегодня рассмотрел заявление о новом пакете санкций в отношении РФ, в том числе введенных в отношении МТС-банка. Финансовый регулятор отмечает, что лицензия российскому банку на открытие филиала была выдана согласно утвержденным процедурам, в том числе он рассмотрел его политику в области ПОД/ФТ. При этом МТС-банк «способствовал поддержке законной торговли между двумя странами и обслуживанию российской общины в ОАЭ». Центробанк ОАЭ «изучает имеющиеся варианты относительно статуса нового банка и примет соответствующее решение в надлежащее время с учетом обязательств, взятых филиалом в течение предыдущего периода».

Ольга Шерункова