FT: страны Запада призывают ОАЭ прекратить экспорт в РФ электроники

Западные страны «подталкивают» Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) к прекращению экспорта «критически важных товаров» в Россию, сообщает Financial Times (FT). По данным ее источников, Запад опасается, что поставляемая ОАЭ электроника может использоваться Москвой в военных целях.

FT пишет, что официальные лица из США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании в последние недели посетили ОАЭ, чтобы «разъяснить широкий спектр торговых ограничений», а также оказать давление на официальных лиц ОАЭ во избежание нарушения санкций. США, в частности, обеспокоены тем, что ОАЭ поставляют товары, которые «могут быть перепрофилированы для помощи военным усилиям России». Особую озабоченность Вашингтона вызывает реэкспорт, благодаря которому поставки товаров ведутся через ОАЭ в обход ограничений.

По данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз и достиг почти $283 млн. В прошлом году ОАЭ также экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, объем торговли этой продукцией вырос до $24,3 млн по сравнению с $1,6 млн в 2021 году. Кроме того, ОАЭ экспортировали в Россию 158 дронов на сумму почти $600 тыс., отмечает FT.

Страны ЕС запросили у ОАЭ информацию о том, что конкретно Эмираты экспортируют в Россию. «ОАЭ признают свою решающую роль в защите целостности мировой финансовой системы. ОАЭ очень серьезно относятся к этой ответственности и установили четкие и надежные процессы для работы с организациями, находящимися под санкциями»,— заверил официальный представитель Эмиратов.

FT сообщала, что в 2022 году «десятки тысяч» россиян поселились в ОАЭ, в основном в Дубае, но многие из них жаловались на трудности с открытием банковских счетов. В феврале 2023-го источники газеты рассказали, что власти ОАЭ выдали лицензию российскому МТС-банку. США и страны Европы выражали обеспокоенность финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией.

Лаура Кеффер