Заправлены в системы космические траты

Правительство и компании направят до 2030 года 481 млрд руб. на развитие космических систем, следует из профильной «дорожной карты». Речь идет о развитии наземной инфраструктуры, запуске спутниковых группировок связи, разработке и производстве малых космических аппаратов для дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Последним направлением, в частности, займутся «Ситроникс» и структуры «Газпрома». Они планируют зарабатывать, продавая спутниковые снимки и обработанные данные государственным и частным структурам. Эксперты считают сегмент перспективным, отмечая его текущее слабое развитие в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «дорожной картой» «Перспективные космические системы и сервисы на период до 2030 года», подготовленной «Роскосмосом». Из нее следует, что до 2030 года власти намерены направить порядка 481 млрд руб. (из них 369,4 млрд руб. бюджетных средств и 111 млрд руб. внебюджетных) на разработку и развитие проектов, связанных с космической связью, а также спутниковыми технологиями и обработкой данных на основе спутниковых снимков.

Среди исполнителей проекта упомянуты МФТИ (разработка аппаратуры), «Сканэкс» (развитие наземной инфраструктуры), ФГУП «Космическая связь» (технологии спутниковой связи и вещания), «Бюро 1440» (входит в «Икс Холдинг», запуск спутниковой группировки), «Газпром. Космические системы» и «Газпром СПКА», а также «Ситроникс». «Дорожная карта» была утверждена в январе, говорится на сайте правительства. В «Газпроме», «Роскосмосе», ФГУП «Космическая связь», «Сканэксе» и «Ситрониксе» не ответили “Ъ”, в «Икс Холдинге» от комментариев отказались.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сканэкс» принадлежит Сергею Недорослеву (34,6%), Светлане Николаевой (30%), Василию Барашкову (21,3%) и Алексею Шаронову (13,3%). Компания принимает данные со спутников на собственную сеть станций. «Бюро 1440» занимается проектом запуска низкоорбитальной спутниковой группировки связи (см. “Ъ” от 8 февраля). «Ситроникс» входит в АФК «Система», прошлым летом стало известно о планах компании вложить порядка 20 млрд руб. в разработку и запуск собственной спутниковой группировки (см. “Ъ” от 6 июня 2022 года).

Из «дорожной карты» следует, что структуры «Газпрома» и «Ситроникса» будут развивать проекты по разработке и запуску малых космических аппаратов (МКА), предназначенных для дистанционного зондирования земли.

В частности, на реализацию проектов «Газпрома» требуется 37 млрд руб. до 2030 года — для проведения исследований и конструкторских работ, а также производства спутников. Речь в том числе идет о развитии проекта высокодетальной радиолокационной съемки («Смотр-Р») и разработке, модернизации и запуске спутников «Ямал-502».

«Ситроникс», говорится в документе, вложит в свой проект 12,7 млрд руб. Компания намерена в 2025 году освоить серийный выпуск и тестирования МКА на собственных площадках, а затем заключать сервисные контракты на поставку спутниковых данных. Правительство планирует поддержать проект, обеспечив спрос на данные: на эти цели из бюджета выделят около 40 млрд руб.

ДЗЗ необходимо для получения данных о поверхности планеты путем специализированной съемки. Они необходимы, например, для фиксирования климатических изменений, навигации судов, интернета вещей и предупреждения чрезвычайных ситуаций. ДЗЗ используют, например, службы МЧС для мониторинга пожароопасных зон. В ноябре 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС заявил, что только в 2020 году глобальный объем этого рынка составил $1,6 млрд, а к 2030 году вырастет до $5 млрд.

Данные ДЗЗ имеют и широкое коммерческое применение, говорит гендиректор «Группы Т1» Игорь Калганов. Эту технологию, уточняет он, можно использовать для мониторинга сельхозугодий, оценки состояния крупных инфраструктурных объектов, экологического мониторинга и т. д. «Для гарантированного доступа к данным нужно наращивать национальную космическую группировку, включать в нее спутники связи и ДЗЗ в различных диапазонах, а также задействовать разные орбиты с созданием между ними лазерных каналов связи»,— подчеркивает он.

«За рубежом трудно найти технологический вуз, где нет стартапов, которые планируют запустить спутники ДЗЗ или использовать технологии обработки больших объемов данных для структурирования снимков и их продажи под нужды заказчиков»,— добавляет акционер «Ка-Интернета» Сергей Пехтерев. Он отмечает, что у России есть спутники, которые обеспечивают ДЗЗ, однако они «принадлежат государству и военным и выполняют соответствующие цели, поэтому о широкой коммерческой реализации речи не идет». Собеседник “Ъ” в крупной IT-компании уточняет, что сейчас российские компании закупают зарубежные ДЗЗ-снимки, в основном это данные с китайских спутников.

Никита Королев, Вадим Красников