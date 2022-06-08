Подспутное желание

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Структура АФК «Система» разработала проект спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), навигации и мониторинга пожаров. Запуск до 2025 года 157 малых и сверхмалых спутников оценивается в 20 млрд руб., из которых 10 млрд руб. компания предлагает профинансировать государству в рамках механизма сквозных проектов. Остальные средства она надеется привлечь от якорных заказчиков, включая госкорпорации. Но у АФК есть сильные конкуренты в лице иностранных компаний и «Роскосмоса», дополнительно осложнить реализацию проекта может отсутствие комплектующих, а общий объем инвестиций выглядит явно заниженным, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Ситроникс» Фото: АО «Ситроникс»

В группе «Ситроникс» (входит в АФК «Система») рассказали “Ъ”, что с участием компании «Спутникс», которую купила в августе 2021 года, она хочет запустить спутниковую группировку из 157 аппаратов до 2025 года. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд руб., собственных средств «Ситроникс» пока вложил 1 млрд руб. Группа рассчитывает привлечь еще 10 млрд руб. через механизм сквозных проектов, а остальные средства получить от якорных заказчиков, говорится в концепции проекта от 16 мая (есть у “Ъ”). Документ был направлен в Минцифры. В министерстве подтвердили, что проект «прорабатывается».

Механизм сквозных проектов создан правительством в 2021 году. Он предполагает, что «якорным заказчикам» (крупные компании и госкорпорации) в случае покупки российской электроники и техники компенсируют до 50% ее стоимости. Однако схема может быть пересмотрена: 26 мая «Ведомости» писали, что на внедрение оборудования будут выдавать только кредиты.

Согласно концепции «Ситроникса», спутники будут выполнять задачи в области ДЗЗ, навигации судов (AIS), интернета вещей (IoT) и мониторинга пожаров. Планируется организовать взаимодействие с МТС (входит в «Систему»). В МТС уточнили “Ъ”, что инфраструктура группировки будет состоять из наземных станций спутниковой связи и дата-центров, соединенных скоростными каналами связи. «Ситроникс» будет по сервисной модели оказывать услуг корпоративным и госзаказчикам.

«Спутникс» выпускает спутники CubeSat (формат малых и сверхмалых спутников, в том числе частных и радиолюбительских) в технопарке «Сколково», но планируется перенести сборку в ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», говорится в презентации. Производство организовано на компонентной базе Industrial с заменой в перспективе на отечественную. Как пояснил “Ъ” источник на рынке, Industrial — квалификация оборудования, которое имеет характеристики для работы при низких и высоких температурах, может использоваться на низкой орбите: «Для работы на высоких орбитах требуются категорий Military и Space, но микросхемы для них стоят заметно дороже, от $400 до $5 тыс. Цена чипов Industrial может составлять $3–4». По словам собеседника “Ъ”, переход на отечественную компонентную базу возможен, но не раньше, чем через три-пять лет.

В сегменте ДЗЗ «Ситроникс» будет конкурировать с Planet Labs (180 спутников), Maxar (90 спутников), Sentinel (40 спутников) и «Роскосмосом», который анонсировал такой функционал в проекте «Сфера» (одобрен в апреле, предполагает запуск 162 спутников, в бюджете на реализацию заложен 21 млрд руб. до 2024 года, весь проект оценивается в 180 млрд руб.). В «Роскосмосе» пояснили “Ъ”, что в рамках «Сферы» услуги будут предоставляться «как государственным, так и коммерческим потребителям практически во всех отраслях экономики РФ».

Собеседник “Ъ” на рынке спутниковой связи сомневается в эффективности бизнес-модели проекта «Ситроникса»: «Чтобы показать эффективность, придется оказывать услуги дешевле, чем Planet Labs, а если сервис откажет российским заказчикам в доступе — конкурировать с "Роскосмосом"». Второй сложностью проекта, по мнению эксперта, может стать его масштабирование: «Сейчас это фактически гаражное производство, которое будет сложно перевести в серийное». Кроме того, отмечает он, спутниковые проекты стоят дороже заявленных 20 млрд руб.

Гендиректор ГК AltegroSky Сергей Пехтерев считает, что на фоне риска отключения российских компаний от ресурсов западных операторов ДЗЗ типа Planet Labs, Maxar и т. д. проект «Ситроникса» может быть востребован: «Спрос на решения ДЗЗ постоянно растет, появляются новые сервисы на основе геопространственных данных». Мощности «Роскосмоса» в проекте «Сфера», добавляет эксперт, могут оказаться больше ориентированы на оборонный сектор, оставив гражданскую нишу свободной. То, что проект «Ситроникса» претендует на бюджетные деньги, господин Пехтерев считает нормальным: «Аналогично идет финансирование и американских и европейских космических программ».

Юлия Тишина, Никита Королев