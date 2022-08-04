Севморспутники миллиардов

Правительство направит 151 млрд руб. из госбюджета на создание космических спутников для безопасной навигации по Севморпути. По плану, к 2024 году на орбите будут находиться два аппарата «Арктика-М» для мониторинга погоды, два спутника «Кондор-ФКА» и один «Обзор-Р» для радиолокационной съемки акватории. Расширение спутниковой группировки критически важно, говорят аналитики: российские компании из-за санкций не могут заказывать у иностранных фирм данные дистанционного зондирования Земли и систем идентификации судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледокол «Арктика» у причальной стенки АО «Балтийский завод»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ледокол «Арктика» у причальной стенки АО «Балтийский завод»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство планирует направить из бюджета 150,72 млрд руб. на создание арктической спутниковой группировки для безопасности судоходства по Северному морскому пути (СМП). Деньги будут выделены до 2031 года на строительство и запуск аппаратов для мониторинга погоды и радиолокационной съемки акватории, следует из опубликованного плана развития СМП. Курирует эту часть программы «Роскосмос» (там оперативно не ответили “Ъ”).

Запуск спутников необходим российским грузоотправителям, поскольку из-за санкций они больше не могут заказывать космические снимки у зарубежных фирм. Снимков в открытом доступе недостаточно, и они редко покрывают сложные участки СМП, рассказывал в конце июля зампредседателя НОВАТЭКа Евгений Абросимов. Там не ответили на запрос “Ъ”.

Протяженность Севморпути — 5,6 тыс. км. По планам правительства, перевозка грузов по маршруту увеличится с 35 млн тонн в 2021 году до 80 млн тонн к 2024 году и до 220 млн тонн — к 2035 году.

Согласно плану правительства, до конца 2026 года на орбиту выйдут все четыре спутника системы связи «Экспресс-РВ» для обеспечения доступа в интернет. На строительство и запуск аппаратов предусмотрены 33,8 млрд руб. до 2024 года. На создание и запуск пяти высокоэллиптических аппаратов «Арктика-М» для мониторинга погоды планируется потратить 50,39 млрд руб. до 2031 года. Эти спутники будут проводить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. В группировку должны входить минимум два аппарата «Арктика-М»: первый выведен на орбиту в начале 2021 года, второй планируется запустить в 2023 году. Для дистанционного зондирования акватории СМП планируется создать и запустить шесть спутников радиолокационного всепогодного наблюдения.

Это будут четыре аппарата «Кондор-ФКА» и два «Обзор-Р». Два «Кондор-ФКА» планируется вывести на орбиту до конца 2024 года, еще два — до конца 2031 года. Первый «Обзор-Р» начнет работу до конца 2024 года, второй — до конца 2030 года. Всего на создание этих систем планируется выделить 60,15 млрд руб. «Роскосмос» будет обеспечивать «заинтересованных заказчиков» данными дистанционного зондирования Земли, в том числе бесплатно. На эти цели планируется выделить 6,81 млрд руб., говорится в плане.

Круглогодичная безопасная эксплуатация СМП требует наличия актуальных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), систем автоматической идентификации судов (АИС) и надежных каналов их доставки.

До недавнего времени услуги спутниковой АИС предоставляли американские компании, официально эти данные получить уже невозможно, рассказывает президент Sitronics Group Николай Пожидаев. Без радарного ДЗЗ невозможно получение актуальной ледовой обстановки, но эта информация также недоступна в РФ: зарубежные провайдеры данных разорвали дистрибуторские соглашения с российскими компаниями. Николай Пожидаев отмечает, что Sitronics Group планирует создать собственную АИС-группировку из 70 спутников до 2025 года, а также работает над группировкой радарного ДЗЗ.

«В свете последних событий нужно говорить не только о замещении иностранного “железа” или программного обеспечения, но и об импортозамещении космических данных. Один из быстрых путей — российские частные спутниковые группировки, которые к 2030-м годам могут быть расширены и госаппаратами»,— говорит господин Пожидаев.

Сейчас Россия критически отстает от США и Китая по величине и качеству группировки спутников на орбите, и в условиях санкций отставание будет неизбежно возрастать, отмечает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он предполагает, что для России целесообразно обсуждать партнерские проекты с Китаем по использованию спутников.

Полина Смертина, Татьяна Дятел