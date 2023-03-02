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Коммерсантъ FM
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В приграничной Курской области усилили меры безопасности после атаки диверсантов на соседний регион

После атаки диверсантов на села в Брянской области в соседней Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта будут усилены меры безопасности. Об этом «Ъ» сообщила его пресс-секретарь Анастасия Гурина.

Она отметила, что в связи с действующим средним уровнем реагирования и желтым уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка. Особый контроль осуществляется на важных для региона инфраструктурных объектах.

В Курской области силовой блок работал в усиленном режиме во время праздничных выходных в феврале. Тогда регион подвергался интенсивным обстрелам, после которых власти предложили жителям приграничных районов переехать.

Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное

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Сегодня, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. Агентства сообщали о захвате шести заложников в селе Любечане и о боях с украинскими диверсантами. В результате атаки погибли двое мужчин, 11-летний мальчик получил ранение. Российские власти считают произошедшее терактом.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Террористы вернулись в свое отечество».

Сергей Толмачев, Воронеж

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