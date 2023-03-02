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обновлено 17:12

Террористы вернулись в свое отечество

Брянское село атаковали боевики с Украины

Боевики из Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне ВСУ, взяли на себя ответственность за нападение на село Любечане в Брянской области. Преступники на несколько часов захватили расположенный возле границы населенный пункт, расстреляли машину, убив ее водителя и ранив ребенка. Затем, записав ряд видеообращений и пофотографировавшись на фоне фельдшерского пункта, они скрылись. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Боевики записали видеообращение на фоне почты в селе Любечане

Боевики записали видеообращение на фоне почты в селе Любечане

Фото: кадр видео Русского добровольческого корпуса

Боевики записали видеообращение на фоне почты в селе Любечане

Фото: кадр видео Русского добровольческого корпуса

Утром 2 марта сразу несколько населенных пунктов в Брянской области, расположенных на границе с Черниговской областью Украины, были атакованы украинскими ударными дронами UJ-22 Airborne. Взрывы вызвали пожары как минимум в двух частных домах, повредили линии электропередачи и связи. Пока сотрудники МЧС, полиции и следователи работали на местах происшествий, в селе Любечане появились до зубов вооруженные люди, одетые в белые маскхалаты. Желтые полоски на рукавах свидетельствовали о том, что они имеют отношение к украинским формированиям. Боевики захватили администрацию, почту и фельдшерский пункт, блокировали выезд из Любечан. Машину, на которой местный житель вез детей в школу, расстреляли из автоматов. В результате водитель был убит, а десятилетний мальчик ранен.

Впоследствии на фоне почты и пункта боевики, развернув свои флаги, записали несколько видеообращений, из которых следовало, что они входят в Русский добровольческий корпус — организацию, преимущественно состоящую из бывших участников полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и других русских националистов, которые воюют на стороне Украины. Разместив видео и фотографии на своих ресурсах в соцсетях, они скрылись в сторону Черниговской области. По данным ФСБ, их преследовали сотрудники госбезопасности и Минобороны.

Среди участников нападения, которые появились на видеозаписях, сотрудники ФСБ предварительно опознали основателя ДРГ Дениса Никитина (ранее Капустин), одно время организовывавшего бойцовские поединки, а в 2017 году уехавшего на Украину, и бывшего артиста Кирилла Канахина, снявшегося в ряде сериалов, в том числе в третьей части «Глухаря».

По данным «Ъ», чтобы затруднить поисковую операцию, боевики, уходя из села, оставили за собой с десяток противопехотных мин. Подтвердили это и в ФСБ, сообщив, что «обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование местности».

Следует отметить, что ранее выходцы из корпуса заявляли о своей причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной и ряду других менее значимых акций.

Несмотря на то что происшедшее было больше похоже на пиар-акцию, чем на диверсионно-террористический рейд, власти России более чем серьезно отнеслись к ней. Тем более что это было, по сути, первое крупное появление боевиков на территории России, не считая, конечно, ее новых регионов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин заслушал доклады глав силовых ведомств и губернатора Брянской области о ситуации на границе, дал им ряд поручений, прежде всего направленных на обеспечение безопасности граждан.

При этом пресс-секретарь сообщил, что президент Путин отменил планировавшуюся поездку в Пятигорск, а открытие Года педагога и наставника провел в режиме видеоконференции.

Сам господин Путин назвал события в селе очередным террористическим актом и преступлением. В последнее время приграничные населенные пункты все чаще попадают под обстрелы, в том числе из тяжелого вооружения.

«Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это — гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная»,— сказал президент.

Николай Сергеев

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

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