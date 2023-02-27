Курские власти из-за обстрелов помогут с переездом жителям приграничных районов

Губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании в областном правительстве заявил, что власти готовы оказать помощь по переселению в безопасные места жителям приграничных районов, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины.

По словам главы региона, интенсивность обстрелов продолжает расти. Он отметил, что власти готовы в любой момент оказать помощь всем желающим переехать из приграничных населенных пунктов. Господин Старовойт поручил местным чиновникам в ближайшие два дня провести встречи с жителями, чтобы выявить всех, кто хочет переехать. Власти готовы предоставить как временное жилье, так и помочь с постоянным.

Приграничные районы России в последнее время подвергаются интенсивным обстрелам. В Курской области вчера, 26 февраля, снаряды упали в Кореневском и Глушковском районах. До этого под обстрел попали детский сад и сахарный завод в Глушковском районе. Власти соседней Белгородской области осенью помогали переехать жителям обстреливаемых районов.

Сергей Толмачев, Воронеж