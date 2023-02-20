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В усиленный режим работы перешел силовой блок в Курской области

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт на совещании в облправительстве сообщил, что с 20 февраля все силовые службы переведены на усиленный режим службы.

По словам господина Старовойта, в праздничные дни возможны террористические проявления, диверсии и провокации. Поэтому сотрудники МВД, ФСБ, погранслужбы и дружинники переведены на усиленный режим. Чиновникам поручено быть на местах. В патрулировании инфраструктурных объектов принимают участие 2,8 тыс. дружинников.

В Курской области с апреля прошлого года действует повышенный уровень террористической опасности. На границе с Украиной в регионе возводится оборонительная «засечная черта».

Сергей Толмачев

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