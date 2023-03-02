Что происходит после ввода войск России на Украину. День 372-й

В России разрабатывают новый вид военной операции, предполагающей в том числе использование ядерного оружия. США обсуждают с союзниками введение санкций против Китая, если он окажет военную помощь России, сообщает Reuters. Министр армии США Кристин Вормут считает, что военный конфликт на Украине может закончиться «сам собой» в ближайшие год или два. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:33. Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» перестали быть доступны для скачивания в App Store.

9:17. Олег Дерипаска предложил снизить число чиновников в 2-3 раза для большей свободы от госаппарата.

9:05. Отбор газа из европейских подземных хранилищ в феврале вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Запасы газа в ПХГ Европы опустились до около 61% и вновь вышли на исторический максимум для данного времени года. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины составляют 42,4 млн куб. м.

9:02. Западные страны «подталкивают» Объединенные Арабские Эмираты к прекращению экспорта «критически важных товаров» в Россию, сообщает Financial Times.

9:01. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан утверждает, что украинские власти не предоставили доказательств того, что Россия использовала в ходе военных действий иранские беспилотники.

9:00. Постпред РФ Ульянов заявил, что консультации по защитной зоне на ЗАЭС «пробуксовывают».

9:00. Минобороны Белоруссии показало видео с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи. Белорусская оппозиция утверждала, что самолет был поврежден при атаке в конце февраля.