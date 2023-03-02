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Коммерсантъ FM
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обновлено 15:06

СМИ: Блинкен попросил Лаврова пересмотреть решение по ДСНВ

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели короткий разговор на полях саммита глав МИДов стран G20 в Индии. Они говорили примерно 10 минут. Во время разговора господин Блинкен попросил Россию пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщили Reuters, AP и AFP со ссылкой на американских чиновников. Разговор подтвердили в МИД России.

Энтони Блинкен (слева)

Энтони Блинкен (слева)

Фото: Reuters

Энтони Блинкен (слева)

Фото: Reuters

По информации СМИ, в ходе разговора Энтони Блинкен также заявил Сергею Лаврову, что США продолжат поддерживать Украину в военных действиях. Кроме этого, он призвал Россию освободить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Источники агентств отказались прокомментировать реакцию Сергея Лаврова на разговор с Энтони Блинкеном. По их словам, господин Блинкен не думает, что в результате беседы Россия как-то изменит свою тактику.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила их разговор. По ее словам, встречу запросила американская сторона. «Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "двадцатки" Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и т. д. не было»,— сказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»). О просьбе господина Блинкена по ДСНВ представитель российского МИДа ничего не сказала.

Президент России Владимир Путин анонсировал решение приостановить участие России в ДСНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля, 22 февраля решение утвердили в Госдуме и Совфеде. 28 февраля господин Путин подписал соответствующий закон. В Госдепартаменте США говорили, что готовы к встрече консультативной комиссии в рамках ДСНВ. Там также называли исполнение договора первостепенно важной задачей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Олеся Павленко

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