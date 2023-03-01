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Коммерсантъ FM
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США готовы к проведению встречи с Россией в рамках ДСНВ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона готова к проведению встречи консультативной комиссии в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре.

«Мы готовы к организации встречи двусторонней комиссии для обсуждения обеспокоенности США и России по ДСНВ, а также других вопросов, касающихся исполнения договора. Потому что мы считаем этот вопрос первостепенно важным»,— сказал господин Прайс в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube Госдепа.

Что такое ДСНВ

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Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США получили дипломатическую ноту от России о приостановке участия в ДСНВ.

Он пояснил, что США продолжат исполнять свои обязательства в рамках договора, в том числе относительно количества ядерного вооружения.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. В документе указано, что решение о потенциальном возобновлении участия страны в договоре будет приниматься президентом России.

23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американская сторона готова начать диалог с Москвой по ДСНВ в ближайшее время. Она назвала приостановку участия России безответственным решением. К немедленному выполнению Россией ДСНВ призвала ООН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

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