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Коммерсантъ FM
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МЧС опровергло пожар в районе аэропорта в Ейске

Пожара в аэропорту города Ейска Краснодарского края нет, сообщили ТАСС в местном управлении МЧС. Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что недалеко от аэропорта проводятся военно-тактические учения. Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что в районе аэропорта Ейска якобы прогремел взрыв и начался пожар.

«Не было заявок. Информацию проверили, обстановка спокойная»,— сообщили в МЧС. «Напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети»,— написал глава района Роман Бублик в Telegram-канале.

28 февраля в нескольких регионах России были сбиты беспилотники. Один из них упал в деревне Габастово Коломенского района Московской области в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома». Бесплилотники обнаружили на двух улицах Белгорода, один дрон был сбит в Брянской области.

Минобороны сообщило о ликвидации украинских беспилотников, собиравшихся ночью атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Беспилотник был замечен в районе загоревшейся нефтебазы «Роснефти» в Туапсе.

Анастасия Ларина

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