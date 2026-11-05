Прах Екатерины Райкиной захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в семье Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. В театре выступала с 12 лет, впервые вышла на сцену, сыграв в спектакле «Отверженные» во время гастролей театра им. Вахтангова в Ленинграде. После окончания Щукинского училища вошла в труппу Государственного академического театра им. Вахтангова, где служила почти 50 лет.