Прах Екатерины Райкиной захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Урну с прахом актрисы Екатерины Райкиной захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили «Ъ» в ее окружении. Дата церемонии пока не определена. Артистка умерла 3 ноября. Ей было 88 лет.
Церемония прощания, как сообщала Высшая школа сценических искусств Театральная школа Константина Райкина, состоится 6 ноября. Гражданская панихида запланирована в ВШСИ, а отпевание — в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в семье Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. В театре выступала с 12 лет, впервые вышла на сцену, сыграв в спектакле «Отверженные» во время гастролей театра им. Вахтангова в Ленинграде. После окончания Щукинского училища вошла в труппу Государственного академического театра им. Вахтангова, где служила почти 50 лет.