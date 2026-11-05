Суд в Москве взыскал 160 млрд руб. с бывшего главы российского отделения Google
Арбитражный суд Москвы взыскал 160,3 млрд руб. с бывшего гендиректора российской структуры Google (ООО «Гугл») Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо в пользу временного управляющего актива Валерия Таляровского. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Спор связан с расторжением договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключением такого же договора весной 2018 года. Кроме того, в деле фигурируют платежи ООО «Гугл», которые получал Google Ireland Limited с 2018 по 2022 год. Валерий Таляровский потребовал признать их недействительными.
Основной долг составляет 101,7 млрд руб., проценты — 58,6 млрд руб. Ту же сумму суд в феврале взыскал с Google Ireland Limited.
Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом в октябре 2023 года, заявление подавала сама компания. Временным управляющим стал Валерий Таляровский.