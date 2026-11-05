Суд в Москве взыскал 160 млрд руб. с бывшего главы российского отделения Google

Спор связан с расторжением договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключением такого же договора весной 2018 года. Кроме того, в деле фигурируют платежи ООО «Гугл», которые получал Google Ireland Limited с 2018 по 2022 год. Валерий Таляровский потребовал признать их недействительными.