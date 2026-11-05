Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Экстрадированный из Марокко «шариатский судья» получил десять лет строгого режима

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил 35-летнего уроженца Ленинградской области Дмитрия Леонова к 10 годам лишения свободы за участие в группировке Джебхат ан-Нусра (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд в Петербурге вынес приговор экстрадированному из Марокко «шариатскому судье» у террористов

Суд в Петербурге вынес приговор экстрадированному из Марокко «шариатскому судье» у террористов

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Первые три года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 100 тыс. рублей.
Как установило следствие, в 2012 году Леонов находился в Сирии, где в составе незаконного вооруженного формирования исполнял роль шариатского судьи — разбирал конфликты между рядовыми членами и руководителями бандформирования. Весной 2015 года эта группировка вошла в состав признанной Верховным судом РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра», и фигурант продолжил в ней противоправную деятельность.
От правоохранительных органов он скрылся и был объявлен в международный розыск. Леонова задержали в Марокко. Благодаря сотрудничеству российского надзорного ведомства с министерством юстиции королевства в феврале удалось добиться положительного решения об экстрадиции. Гособвинение по делу поддержал прокурор Петербурга Андрей Гуришев.

Авторы

  • Андрей Кучеров
    Андрей Кучеров
    старший корреспондент отдела происшествий