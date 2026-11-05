Экстрадированный из Марокко «шариатский судья» получил десять лет строгого режима

Как установило следствие, в 2012 году Леонов находился в Сирии, где в составе незаконного вооруженного формирования исполнял роль шариатского судьи — разбирал конфликты между рядовыми членами и руководителями бандформирования. Весной 2015 года эта группировка вошла в состав признанной Верховным судом РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра», и фигурант продолжил в ней противоправную деятельность.