Финляндия поставит на Украину три танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи, сообщило Минобороны страны. Ведомство также проведет обучение украинских военных. Общая стоимость пакета помощи составит €160 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 2

Фото: Benjamin Westhoff, Reuters Танк Leopard 2

Фото: Benjamin Westhoff, Reuters

«В рамках международного сотрудничества в отношении танков Leopard Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2, а также проведет обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три танка включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято»,— сказано в сообщении ведомства.

20 февраля президент США Джо Байден в ходе визита в Киев рассказал о планах поставить ВСУ не менее 700 танков. Будущие поставки танков Leopard на Украину анонсировали Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Великобритания и США объявляли о планах направить Challenger и Abrams.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко