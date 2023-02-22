Испания отправит Украине шесть танков Leopard 2A4

Испания ремонтирует шесть танков Leopard 2A4 и готовит их к отправке на Украину, передает издание Europress слова министра обороны страны Маргариты Роблес.

По словам госпожи Роблес, королевство может отправить ВСУ больше танков в случае необходимости. Она также сказала, что не сообщит подробностей о другом оружии, которое Испания направит Украине, чтобы соблюсти меры предосторожности.

20 февраля президент США Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев сообщил о планах поставить ВСУ не менее 700 танков совместно со странами-партнерами. Ранее о планах отправить танки Leopard на Украину сообщали Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. Великобритания и США объявляли о планах направить Challenger и Abrams. По информации Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2. Вместо этого они могут оказать помощь с ремонтом и поставкой устаревших Leopard 1.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов