МИД России: генсек ООН не ответил на 12 вопросов Лаврова о Буче
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил ни на один из 12 вопросов, которые в апреле направил ему министр иностранных дел России Сергей Лавров по ситуации в Буче. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
В письме Сергей Лавров требовал разъяснений по докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованному в 2022 году. Министр, в частности, призывал объяснить основания для публикации серьезных обвинений против России, несмотря на то, что методология исследования опиралась на формулировки типа «разумные основания полагать». Также господин Лавров указывал на использование статистики исключительно из украинских источников и огромный разброс данных о числе погибших — от 21 до 1,3 тыс. человек, что ставит под сомнение достоверность доклада.
Кирилл Логвинов подчеркнул, что попытки взаимодействия с ООН по этому вопросу продолжаются уже несколько лет. По его словам, ангажированность Антониу Гутерриша при рассмотрении украинского кризиса давно известна и объясняет отказ организации от проведения полноценного расследования провокации в Буче.