МИД России: генсек ООН не ответил на 12 вопросов Лаврова о Буче

В письме Сергей Лавров требовал разъяснений по докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованному в 2022 году. Министр, в частности, призывал объяснить основания для публикации серьезных обвинений против России, несмотря на то, что методология исследования опиралась на формулировки типа «разумные основания полагать». Также господин Лавров указывал на использование статистики исключительно из украинских источников и огромный разброс данных о числе погибших — от 21 до 1,3 тыс. человек, что ставит под сомнение достоверность доклада.