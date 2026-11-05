Politico: спор о статусе Канады в ЕС выявил раскол между Мерцем и фон дер Ляйен
Дискуссия вокруг инициативы наделить Канаду статусом ассоциированного члена Евросоюза (ЕС) выявила значительные разногласия между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Отношения господ Мерца и фон дер Ляйен обострились после 21-го саммита ЕС — Канада в Монреале в конце октября. Тогда Германия настояла на исключении формулировки об ассоциированном членстве в отношении Канады из совместного заявления участников встречи. Глава ЕК, напротив, продолжила так называть Канаду.
По словам источников Politico, в ФРГ увидели в таком поведении Урсулы фон дер Ляйен враждебность по отношению к Фридриху Мерцу и его идее наделить Украину аналогичным статусом в ЕС, чтобы приблизить страну к вступлению в сообщество. Формулировка же главы ЕК предполагает, что ассоциированный член ЕС никогда не станет полноценным участником, отмечает издание.
Этот спор указал на разногласия между канцлером Германии и главой ЕК по поводу распределения полномочий внутри сообщества. Фридрих Мерц считает, что политику ЕС должны определять национальные государства, а Урсула фон дер Ляйен выступает за расширение влияния Брюсселя, уточняет Politico. В качестве примера издание привело несогласие ФРГ поддержать создание Европейского совета безопасности. Также Германию не устроило видение ЕК европейского бюджета.