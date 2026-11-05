Politico: спор о статусе Канады в ЕС выявил раскол между Мерцем и фон дер Ляйен

По словам источников Politico, в ФРГ увидели в таком поведении Урсулы фон дер Ляйен враждебность по отношению к Фридриху Мерцу и его идее наделить Украину аналогичным статусом в ЕС, чтобы приблизить страну к вступлению в сообщество. Формулировка же главы ЕК предполагает, что ассоциированный член ЕС никогда не станет полноценным участником, отмечает издание.