Пашинян заявил об иссякшем интересе Армении к ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес республики к членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исчерпан и дальнейшее участие в организации не актуально. Так он
прокомментировал заявление генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова о возможном применении к Армении статьи 25 Устава организации.
Статья 25 предусматривает лишение права голоса и возможности выдвигать граждан на квотные должности в случае непогашения долга перед бюджетом организации два года подряд. Совет коллективной безопасности может рассмотреть этот вопрос 11 ноября при утверждении соответствующей повестки.
«Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк, и у нас нет интереса к ОДКБ»,— отреагировал господин Пашинян на брифинге.
В сентябре 2024 года Армения заморозила участие в работе ОДКБ. По мнению руководства страны, организация создает угрозу суверенитету Еревана. Никол Пашинян ранее говорил, что был бы доволен исключением Армении из состава ОДКБ. По его словам, страна не намерена активизировать работу в организации в ближайшие пять лет.