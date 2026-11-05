Пашинян заявил об иссякшем интересе Армении к ОДКБ

В сентябре 2024 года Армения заморозила участие в работе ОДКБ. По мнению руководства страны, организация создает угрозу суверенитету Еревана. Никол Пашинян ранее говорил, что был бы доволен исключением Армении из состава ОДКБ. По его словам, страна не намерена активизировать работу в организации в ближайшие пять лет.