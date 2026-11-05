Игроков перевели на удаленку
Установлен рекорд по количеству красных карточек, показанных за один матч
Бразильский футбол установил любопытный рекорд. В матче молодежного первенства штата Минас-Жерайс, в котором сошлись команды «Уберландия» и «Маморе», было продемонстрировано выдающееся достижение — судья показал сразу 53 красные карточки. У рефери не было иного выхода, учитывая, что команды устроили массовую драку. В бой вступили даже представители медицинских бригад команд.
Ничем не примечательный первый полуфинальный матч молодежного (до 20 лет) первенства бразильского штата Минас-Жерайс, в котором 1 ноября встречались команды «Уберландия» и «Маморе», завершился грандиозным скандалом, вышедшим на международный уровень. История могла бы остаться незамеченной, но о ней 4 ноября рассказало бразильское издание O Tempo. По его версии, матч между «Уберландией» и «Маморе» до поры шел в более или менее приемлемом ключе. Хотя игра была жесткой — судье пришлось удалить трех футболистов.
Все изменилось во втором тайме, когда игрок «Маморе» Дави, после того как его команда повела со счетом 3:1, сказал и показал нечто провокационное скамейке «Уберландии».
Тренер вратарей последней Паулу Сержиу Диас Дос Сантос не проявил должной выдержки, выбежал на поле и вступил в драку с Дави. Дальше все было предсказуемо: игроки, обслуживающие, административные составы и даже пара членов правления обеих команд высыпали на поле. Они принялись гоняться друг за другом, пинать противников, в том числе ногами, часто — толпой на одного. В бой вступили даже представители медицинских бригад. На видеозаписи инцидента видно, как один из них бьет врагов носилками.
Рефери матча Фернанду Патрик Дросжик Модесту никак уже не мог повлиять на происходящее. Он в итоге сначала прервал матч, а спустя 40 минут объявил о прекращении встречи. «На 54-й минуте началась массовая потасовка, что сделало невозможным предъявление красных карточек в установленном порядке и вынудило остановить встречу»,— пояснил позже судья в протоколе матча. Он добавил также, что беспорядки не прекратились и после того, как команды ушли с поля. А покинули они его только после того, как на место происшествия прибыла полиция. Но и на этом беспорядки не завершились — команды продолжили выплескивать эмоции. Уже не на соперников, а на обстановку раздевалок, подвергшихся разгрому.
Рефери, впрочем, не просто взирал на безобразия, чинимые на поле, а все запоминал и записывал. Несмотря на то что разгоряченные футболисты угрожали ему расправой, он все же выписал еще 50 красных карточек вдобавок к тем 3, что показал до остановки игры. Под санкции попали в общей сложности 43 футболиста, 8 представителей тренерских и административных штабов и 2 человека из менеджментов клубов.
В итоге набралось 53 удаления — абсолютное достижение, достойное внесения в Книгу рекордов Гиннесса.
До сих пор матчем, в котором набралось больше всего красных карточек, в ней значилась состоявшаяся в 2011 году встреча пятого дивизиона первенства Аргентины между командами «Атлетико Клайполе» и «Викториано Аренас» — 36 удалений. Бразильцы с запасом перекрыли достижение аргентинцев.
Уже после матча выяснилось, что у клуба «Маморе» осталось всего семь недисквалифицированных футболистов в заявке (получение красной карточки ведет к автоматическому отлучению от участия в следующем матче). Это абсолютный минимум, предусмотренный правилами. Однако боссы «Уберландии» заявили, что «в знак доброй воли» просто не выставят свою команду на ответный матч. Так «Маморе» сможет пройти в финал ввиду неявки соперника. А «Уберландия» готова довольствоваться участием в матче за третье место.