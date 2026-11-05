Игроков перевели на удаленку

Рефери матча Фернанду Патрик Дросжик Модесту никак уже не мог повлиять на происходящее. Он в итоге сначала прервал матч, а спустя 40 минут объявил о прекращении встречи. «На 54-й минуте началась массовая потасовка, что сделало невозможным предъявление красных карточек в установленном порядке и вынудило остановить встречу»,— пояснил позже судья в протоколе матча. Он добавил также, что беспорядки не прекратились и после того, как команды ушли с поля. А покинули они его только после того, как на место происшествия прибыла полиция. Но и на этом беспорядки не завершились — команды продолжили выплескивать эмоции. Уже не на соперников, а на обстановку раздевалок, подвергшихся разгрому.