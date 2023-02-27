Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год

Совет ЕС продлил на год ограничительные меры против Белоруссии, введенные за «внутренние репрессии» и ее «причастность к украинскому конфликту». Санкции продолжат действовать до 28 февраля 2024 года.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов 195 человек, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также заморозку активов 34 организаций. Также физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто включен в список, прямо или косвенно, напоминает Совет ЕС. Кроме того, Белоруссия остается под действием адресных экономических санкций, включая ограничения в финансовой сфере, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и другом.

Решение принято на основе ежегодного обзора, а также в связи с сохраняющейся серьезностью внутренней ситуации в Белоруссии и поддержкой военной операции.

Совет ЕС также пообещал продолжить поддерживать гражданское общество и независимые СМИ в Белоруссии.

В августе 2020 года, после объявления официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал господин Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста, завершившиеся к марту 2021 года. ЕС начал вводить санкции на фоне сообщений о подавлении протестов со стороны властей.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что ЕС планирует ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые затронут товары двойного назначения, нефть, уголь, продукцию из стали и золота.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Белоруссию ограничат по российскому сценарию».

Мария Федотова