Bloomberg: ЕС рассматривает расширение санкций против Белоруссии

Евросоюз (ЕС) хочет ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые затронут товары двойного назначения, нефть, уголь, продукцию из стали и золота. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

В числе рассматриваемых мер:

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных «повысить промышленный потенциал страны»;

санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

ограничения на торговлю предметами роскоши, инвестиции и предоставление ряда услуг;

ограничения, которые затронут авиационный и энергетический сектора страны, а также ее «ключевые источники доходов».

Кроме того, в числе предложений — льготы на поставки лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции. ЕС также намерен ввести ограничения против тех, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц. Bloomberg уточняет, что предлагаемые меры требуют одобрения всех стран-членов ЕС.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что ряд стран Европы, в том числе Германия, обсуждают идею полной синхронизации санкций против Белоруссии и России. Обсуждается, в частности, введение полного эмбарго на вооружение и технику двойного назначения. ЕС также согласовывает уже десятый пакет антироссийских санкций.

Лаура Кеффер