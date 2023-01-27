Белоруссию ограничат по российскому сценарию

Евросоюз собирается распространить антироссийские санкции и на Белоруссию. Как пишет Bloomberg, ЕС готовит новый пакет ограничений против страны. По информации агентства, меры коснутся энергетического и авиационного секторов, а также золота, стали и угля. Кроме того, в списке ограничений фигурируют предметы роскоши и инвестиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эмбарго на все эти позиции не принесут белорусской экономике никакого ущерба. Единственное, на что обращают внимание аналитики, это запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны. Эти элементы, по мнению европейцев, могут использоваться для сборки дронов, отметил белорусский политический аналитик проекта «Позірк» Александр Класковский:

«Трудно представить, чем еще прижмут Белоруссию, потому что в этом перечне значатся, например, нефть и уголь. Но ничего из этого страна не экспортирует, в отличие от калийных удобрений или нефтепродуктов. Их как раз очень много шло в Европу или через Европу. Белорусский бюджет и зарабатывал-то в значительной мере за счет того, что в стране перерабатывали относительно дешевую российскую нефть, а потом бензин, солярку, мазут с неплохим наваром продавали в Европу. Так вот все это уже перекрыто.

Скорее всего Минск прижмут еще по части товаров и технологий так называемого двойного назначения.

Вероятно, Евросоюз предполагает, что Белоруссия закупает такие товары, а потом здесь выковыривают какие-то элементы и ставят их в дроны, но на всем этом завеса тайны. Много ли такого импорта идет в Белоруссию, действительно ли такие товары нужны для изготовления дронов или какой-то другой военной продукции, экспертам и аналитикам такие сведения недоступны».

Самым чувствительным ударом для Минска могли бы стать ограничения на нефтепродукты, подчеркнул директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. Впрочем, по его словам, страна за последний год смогла перестроить структуру экспорта: «Белоруссия находится под санкциями с конца 1990-х годов, поэтому сейчас речь не идет о чем-то новом. Здесь в принципе все адаптировано под подобные удары.

Наиболее болезненными эти ограничения могут быть в сфере нефтепродуктов, потому что для Белоруссии это очень важный источник поступления доходов.

В основном топливо шло как раз в Европейский союз. Но к этому тоже готовились, и весь прошлый год происходила переориентация нефтепродуктов с европейского рынка на российский. И это удалось сделать. По большому счету в 2022-м это было главной проблемой — адаптация под имеющиеся и возможные санкции. Не думаю, что сейчас возникнут какие-то проблемы».

В начале января 2023 года Минск легализовал параллельный импорт. Закон допускает ввоз и использование в гражданском обороте товаров, где есть объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств. Новый европейский пакет санкций может перекрыть эти параллельные пути не только к белорусскому рынку, но и к российскому, пояснил доцент МГИМО Илья Рачков:

«Конечно, основной удар придется на параллельный импорт. Но скорее всего эти товары все равно будут попадать в Россию какими-то иными путями. Вместе с тем Белоруссия в данном случае какую-то часть доходов потеряет. Не думаю, что на фоне прочих санкций, уже наложенных на страну ранее, и тех, которые только могут последовать, это станет существенной потерей.

Вместе с тем США, например, периодически преследуют лиц даже из вполне дружественных государств или стран-союзников по НАТО. В частности, когда турецкие компании передавали какие-то технологии или товары в Иран, то в их отношении со стороны американских властей следовали санкции. То есть они не Турцию как государство преследовали, а именно отдельных лиц, вовлеченных в этот оборот товаров».

В Евросоюзе нет единой позиции по поводу санкций против Белоруссии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на ограничениях для давления на Кремль, указав, что ЕС распространит санкции «на тех, кто в военном отношении поддерживает Россию, на такие страны, как Белоруссия или Иран». При этом против уравнивания Москвы и Минска выступают Германия и ряд других европейских государств. По сообщениям немецких СМИ, власти ФРГ считают, что, пока белорусская армия не вступила в боевые действия с Украиной, следует разграничивать «агрессора» и его сторонника.

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Светлана Белова