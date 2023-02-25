Боррель сообщил о принятии нового пакета санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против России принят, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что в черные списки, как и обещал глава Нидерландского МИДа Вопке Хукстра, войдет 121 физлицо и юрлицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters Жозеп Боррель

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Принят 10-й пакет санкций. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ»,— написал господин Боррель в Twitter.

Жозеп Боррель дополнил, что санкции также затронут тех, «кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей».

10-й пакет санкций ЕС планировали принять к 24 февраля — годовщине ввода российских войск на Украине. Переговоры по его утверждению затянулись из-за позиции Польши, которая отказывалась согласовать документ из-за слишком мягких ограничений. В ночь на сегодня, 25 февраля, Польша согласовала санкции ЕС при условии будущих ограничений на атомную сферу, алмазы и каучук.

В рамках нового пакета санкций ожидаются ужесточение ограничений на экспорт продукции двойного назначения и технологий, санкции против 121 физического и юридического лиц,а которые «распространяют пропаганду или доставляют дроны», а также меры против «российской дезинформации».

О новых санкциях — в материале «Ъ» «Запад вышел с юбилейным списком».

Олеся Павленко