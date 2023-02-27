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Коммерсантъ FM
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ЕС решил потянуть с российской резиной

Санкции позволят европейцам закупить каучук на годы вперед

ЕС после долгих колебаний запретил импорт российского каучука, технического углерода, асфальта и битума. В первых двух случаях санкции вступят в силу с середины 2024 года, а до этого срока возможен ввоз по квотам, которые по каучуку примерно вдвое больше реальных текущих поставок. Экспорт российского битума в ЕС, составлявший порядка 6% от его выпуска в РФ, практически прекратился еще в 2022 году. Эксперты уверены, что российским компаниям удастся перенаправить продукцию на другие рынки, а европейские потребители, вероятно, пострадают из-за роста затрат на сырье.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

ЕС решил запретить импорт российского асфальта и битума, а с середины 2024 года — синтетического каучука и технического углерода, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Синтетический каучук, от которого существенно зависит европейский автопром, был включен в санкции после длительных споров по настоянию Польши, которая в противном случае отказывалась согласовать десятый пакет европейских санкций. Компромиссом стало введение временных ввозных квот на 563 тыс. тонн, действующих до конца июня 2024 года. Аналогичные квоты в объеме 752,5 тыс. тонн были утверждены для технического углерода (производится из тяжелых остатков нефтепереработки и используется в шинной и металлургической отраслях).

Крупнейшим производителем синтетических каучуков в России является входящий в СИБУР «Нижнекамскнефтехим» мощностью более 700 тыс. тонн продукции в год. Помимо этого, компания владеет заводом «Воронежсинтезкаучук» мощностью более 220 тыс. тонн каучуков в год. Третий крупный завод — «Тольяттикаучук» (более 200 тыс. тонн в год) принадлежит «Татнефти». Компания купила актив у СИБУРа в 2019 году за 12,8 млрд руб. для обеспечения сырьем своего шинного бизнеса, который в прошлом году перешел контролируемому Татарстаном АО «Татнефтехиминвест-холдингу».

В прошлом году производство синтетических каучуков в России снизилось на 12%, до 1,5 млн тонн. Их экспорт в Европу, который еще в 2021 году составлял около 500 тыс. тонн, в 2022 году снизился почти вдвое, отмечают участники рынка. В целом Европа потребляет более 1,6 млн тонн каучуков, при этом собственное производство составляет менее половины этого объема. Таким образом, установленные квоты существенно превышают размеры текущих поставок каучуков из России в ЕС.

Источники “Ъ” отмечают, что российские компании смогут перенаправить объемы на другие рынки — в Азию и Африку, а проблему замены импортных субкомпонентов для каучуков уже решают или перестройкой логистики, или началом собственного производства (например, СИБУР запустил выпуск н-бутиллития). Хотя, поясняет другой собеседник “Ъ”, в крупнейших точках сбыта — в Китае и Индии — строятся свои каучуковые мощности, к тому же в этих регионах высокой потребление натуральных каучуков.

Основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий отмечает, что у российского каучука очень хорошее качество, так что он будет востребован и на других рынках, а возить его непосредственно в Европу можно через другие рынки, например, турецкий. Он отмечает, что больше проблем возникнет с перевозкой битумов, которые требуют особых условий транспортировки с подогревом, чтобы избежать застывания. Так что, отмечает он, логично было бы в этой области наращивать внутреннее потребление в дорожном строительстве.

В 2021 году РФ произвела 8,1 млн тонн битума и экспортировала 584 тыс. тонн, из которых на ЕС и Великобританию пришлось около 255 тыс. тонн, остальное шло в Центральную Азию, Узбекистан и Киргизию. Основными европейскими потребителями были Финляндия и Прибалтика. По словам источника “Ъ” в отрасли, до сентября 2022 года Финляндия продолжала активно импортировать битумы, но затем поставки почти прекратились. Прибалтика, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, по данным Евростата, кратно сократила объем импорта и в этом году, вероятно, может совсем его прекратить.

Артем Лебедской-Тамбиев из «Выгон Консалтинг» отмечает, что запрет на импорт синтетического каучука из РФ, вероятно, увеличит издержки европейских производителей шин и сделает продукцию менее конкурентоспособной по сравнению с продукцией из США, Японии и Китая. При этом, говорит эксперт, в Европе имеются мощности по выпуску большинства видов каучуков, но рост цен на сырье приводит к снижению экономической эффективности заводов. «На фоне подорожания энергоресурсов европейские производители каучуков снижали загрузку мощностей, что в будущем при сокращении поставок из РФ может вылиться в дефицит каучуков на рынке ЕС»,— считает он.

Ольга Мордюшенко

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