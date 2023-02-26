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Коммерсантъ FM
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Премьер Италии и глава ЕК призвали к изменениям после крушения судна с мигрантами с 59 погибшими

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после крушения судна с мигрантами, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек, пообещала остановить незаконную миграцию морским путем. Тем временем председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала завершить реформу правил предоставления убежища в ЕС.

«Правительство привержено предотвращению подобных трагедий и будет продолжать это делать, прежде всего требуя максимального сотрудничества от стран отправления и происхождения (мигрантов.— "Ъ")»,— говорится в сообщении офиса итальянского премьера (цитата по Reuters). «Мы должны удвоить наши усилия по пакту (ЕС.— "Ъ") о миграции и убежище, а также по плану действий в Центральном Средиземноморье»,— написала госпожа фон дер Ляйен в Twitter (цитата по AFP).

Судно с мигрантами, разбившееся у берегов Италии, следовало из Турции. На нем находились нелегальные мигранты из Афганистана, Пакистана и Ирана.

По данным Агентства ЕС по делам миграции, в 2022 году за защитой обратились почти 5 млн беженцев, из них 4 млн — граждане Украины.

О ситуации с реформой читайте в публикации «Ъ» «Беженцев делят на всех».

Мария Федотова

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