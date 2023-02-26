Число погибших мигрантов у берегов Италии выросло до 59

Количество погибших в результате крушения судна в итальянской Калабрии у берегов Кротоне мигрантов увеличилось до 59 человек. Об этом сообщили младший министр внутренних дел Ванда Ферро и мэр Кротоне Винченцо Воче.

Среди погибших — 12 детей, сообщила госпожа Ферро, по ее словам, которые приводит агентство Reuters, число погибших, вероятно, будет расти. «Число подтвержденных жертв составляло 59»,— сообщил господин Воче (цитата по AFP).

На судне, вышедшем из Турции, находились нелегальные мигранты из Афганистана, Пакистана и Ирана — всего около 250 человек. У берегов Италии судно разбилось о скалы.

Мария Федотова