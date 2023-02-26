У берегов Италии разбилась лодка с 250 мигрантами, как минимум 33 погибли

У берегов Кротоне в итальянском регионе Калабрия разбилась рыбацкая лодка, на которой находились 250 мигрантов. Полицейские нашли тела 33 человек, среди них есть новорожденные дети. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на местные власти и источники в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Спасено 58 человек, 4 из них госпитализировали. Еще 70 человек значатся пропавшими без вести, сообщили источники издания в полиции. Полиция ожидает, что число жертв крушения может быть больше. Поиски тел продолжаются.

На рыбацкой лодке находились нелегальные мигранты из Ирана, Афганистана и Пакистана. Лодка вышла из Турции. В ходе плавания она прибилась к скалам и разбилась надвое из-за волн. Предполагаемый район трагедии патрулирует вертолет береговой охраны Италии.

Олеся Павленко