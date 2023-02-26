Салливан утверждает, что Китай не принял решения об отправке военной помощи России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай пока не принял окончательного решения о предоставлении военной техники России. При этом он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за этой ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Салливан

Фото: Tom Brenner / Reuters Джейк Салливан

Фото: Tom Brenner / Reuters

«Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на этот счет»,— сказал Джейк Салливан ABC.

Он добавил, что Соединенные Штаты посылают ясный сигнал, объясняющий ошибочность отправки оружия, которое Россия будет использовать против Украины.

Накануне, 25 февраля, CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщали, что Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов.

Позже об этом также заявили в ЦРУ. В Китае эту информацию называли домыслами. Президент США Джо Байден не ожидает «крупной инициативы» со стороны Китая в рамках военной помощи России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян