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Коммерсантъ FM
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СМИ: Китай рассматривает поставки России артиллерии, дронов и боеприпасов

Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов, сообщили источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки. По информации Spiegel, ведутся переговоры о поставках 100 дронов. Пекин ранее называл обвинения в планах по поставкам оружия России домыслами.

Как сообщает CNN, Китай, вероятно, еще не принял окончательного решения. Однако, по информации телеканала, переговоры по цене и объемам поставок продолжаются. В последние недели американская разведка получила информацию, которая может свидетельствовать о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники телеканала.

Как утверждает CNN, Пекин кроме поставок беспилотников может рассматривать передачу боеприпасов — скорее для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Однако источники WSJ говорят об изучении поставок «артиллерии и вооруженных дронов».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обвинил Китай в поставке России нелетальной военной помощи и утверждал, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал это домыслами. Вместе с тем президент США Джо Байден не ожидает «крупной инициативы» от Китая по поставкам оружия России.

О том, как мир воспринял китайский план по урегулированию российско-украинского конфликта,— в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев

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