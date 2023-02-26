Глава ЦРУ обвинил Китай в намерении поставить России оружие

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает возможность поставок России вооружений. Поэтому Белый дом предупредил Китай о возможных последствиях такого решения, сообщил он.

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники»,— заявил Уильям Бернс в интервью CNS.

Ранее источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки, сообщили, что Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. По данным CNN, Китай не принял окончательного решения о поставках.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в поставке России нелетальной военной помощи. Он говорил, что Пекин якобы рассматривает возможность отправки оружия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь называл такие заявления домыслами. Президент США Джо Байден сказал, что не ожидает «крупной инициативы» от Китая по поставкам оружия.

Анастасия Ларина