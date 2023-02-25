Байден не ожидает «крупной инициативы» от Китая по поставкам оружия России

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону неизвестно о поставках России оружия от Китая. Он не ждет «крупной инициативы» Пекина на этот счет. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обвинил Китай в поставке России нелетальной военной помощи и утверждал, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия.

«Я не ожидаю (поставок.— "Ъ"), мы пока не видели этого. Но я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по передаче оружия России»,— сказал господин Байден ABC. Президент отметил, что Вашингтон отреагирует в случае таких поставок.

Господин Байден рассказал о своем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином летом 2022 года. Он обратил внимание китайского коллеги на то, что Россию после ввода войск на Украину покинули 600 американских компаний, в том числе McDonald's и Exxon. «И я сказал: "Если вы совершаете такую же жестокость, поддерживая происходящие жестокости… вы можете столкнуться с такими же последствиями»,— рассказал президент США.

По информации The Wall Street Journal, в настоящее время американские власти изучают возможность публикации разведданных о поставках Китая оружия России, но окончательное решение не принято. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что информация о китайских поставках оружия России является домыслами.

Как страны Запада поддержали Украину в годовщину ввода российских войск — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев