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Коммерсантъ FM
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Нарышкин: Запад не ожидал приостановки участия России в ДСНВ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что решение России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стало неожиданностью для стран Запада. Само решение он назвал правильным.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Для них это неожиданность, но на мой взгляд — абсолютно логичное, твердое и правильное решение»,— сказал Сергей Нарышкин в комментарии телеканалу «Россия 1».

Что такое ДСНВ

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О приостановке участия России в ДСНВ стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. Он объяснил это решение в том числе причастностью Запада к ударам ВСУ по российской стратегической авиации. Владимир Путин также подчеркнул, что первый ДСНВ в 1991 году с США был заключен в других условиях.

США и их союзники посчитали решение российской стороны ошибкой. При этом Вашингтон заявил о готовности возобновить переговоры по ДСНВ в ближайшее время.

Что означает приостановка участия России в ДСНВ — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Лусине Баласян

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