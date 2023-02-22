Запад отреагировал тревожно

Парламент рассмотрит приостановку участия России в договоре о СНВ уже 22 февраля. Заседания по этому вопросу пройдут и в Совете федерации, и в Госдуме. 21 февраля Владимир Путин заявил, что действие Договора о сдерживании стратегических вооружений (ДСНВ) приостанавливается, а решение о возобновлении будет принимать сам президент. Западные страны осудили такой шаг и призвали Кремль пересмотреть его. Тема стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. За реакцией американских и европейских политиков и журналистов следил Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louiza Vradi, Reuters Фото: Louiza Vradi, Reuters

«Бряцание ядерной сабли Путина встревожило США и союзников»,— отметил телеканал CNN. Действительно, СНВ-3 — последнее соглашение о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном. В 2010-м его подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама, в 2021-м переподписали Владимир Путин и Джо Байден. Именно об этом напомнил американский госсекретарь Энтони Блинкен, явно разочарованный решением российского президента:

«Заявление России о приостановке участия в ДСНВ глубоко прискорбно и безответственно. Когда мы пришли в Белый дом, мы продлили этот договор, потому что он был важен для безопасности и США, и России. Этот факт только подчеркивает, насколько безответственным было решение Москвы. Но, конечно, мы по-прежнему готовы в любое время обсуждать с РФ ограничение стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался более жестко. По его мнению, такой шаг разрушил всю архитектуру системы контроля над вооружениями. СНВ-3 обязывает Москву и Вашингтон ограничивать свой арсенал так, чтобы через семь лет после подписания у стран было не больше 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. И не больше 1,55 тыс.боезарядов для них. Кроме того, в рамках договора стороны могут инспектировать базы и объекты стратегических вооружений друг друга.

Эти проверки не проводятся уже несколько лет, но важнее вопрос, пойдет ли Россия на увеличение арсенала, отмечает политический аналитик CNN Дэвид Сэнгер:

«Инспекции в последние годы не проходили. Во-первых, из-за коронавируса и из-за того, что после него Россия не возобновила допуск инспекторов. Теперь Владимир Путин говорит, что больше не будет участвовать в этих проверках. Но он не сказал, собирается ли увеличить число оружия больше разрешенных 1,5 тыс. боеприпасов. Сам договор истекает в начале 2026 года. И большой вопрос: заинтересован ли Владимир Путин в следующем соглашении?»

После заявления российского президента с уточнениями выступил российский МИД. Там отметили, что Россия не будет нарушать количественные ограничения по вооружению, продолжит оповещать США о пусках межконтинентальных баллистических ракет, а потенциал ДСНВ далеко не исчерпан. США лишь нужно предпринять усилия по общей деэскалации и задуматься над тем, чтобы учитывать в договоре ядерные потенциалы Франции и Великобритании.

В Париже и Лондоне, впрочем, призвали Россию передумать, как и в Германии, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан:

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия вступила на опасный путь, который не может не беспокоить. Министр иностранных дел Анналена Бербок считает этот шаг решением идти по пути эскалации и усиления противостояния с Западом. По ее мнению, Москва уничтожает все те достижения, которые в последние десятилетия достигнуты в сфере ядерного разоружения на планете»

Еще одно заявление Владимира Путина — о подготовке к испытаниям ядерного оружия — относится к другому договору. Речь идет о всеобъемлющем запрете таких испытаний, и Москва его подписала и ратифицировала. В отличие, кстати, от США и Китая.

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