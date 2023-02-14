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Коммерсантъ FM
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КП: Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Фигуристу Роману Костомарову, которому, по данным СМИ, ранее ампутировали обе стопы, также ампутировали кисти рук. Об этом со ссылкой на «источник в медицинских кругах» сообщает «Комсомольская правда». Об операции также сообщил собеседник издания «360» и РЕН ТВ.

Роман Костомаров

Роман Костомаров

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Роман Костомаров

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук»,— говорится в материале КП. При этом представители издания подчеркивают, что официального подтверждения этой новости они не получили.

По данным «360», господин Костомаров дал предварительное согласие на ампутацию кистей в том случае, если некроз будет угрожать его жизни. При этом источники «РИА Новости» утверждают, что речь идет об ампутации нескольких пальцев, но не кистей.

10 января спортсмен был госпитализирован с пневмонией. По информации КП, у фигуриста развился сепсис на фоне коронавирусной инфекции. Ранее ТАСС писал, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, заслуженный мастер спорта России. В дуэте с Татьяной Навкой они дважды становились чемпионами мира и трижды выигрывали чемпионаты Европы.

Андрей Сапожников

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