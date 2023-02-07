ТАСС: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Российские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что олимпийскому чемпиону в спортивных танцах на льду Роману Костомарову провели операцию, в ходе которой ампутировали обе стопы, по другой информации — одну стопу. 10 января господин Костомаров был госпитализирован с пневмонией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров и Оксана Домнина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров и Оксана Домнина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы,— сказал источник ТАСС.— Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей».

Анонимный собеседник РЕН ТВ сообщил, что Роману Костомарову ампутировали одну стопу. Во время операции врачи пытались убрать некроз и остановить отмирание клеток, однако зачистить зону поражения удалось только на одной из ног. Источники телеканала уточняют, что фигурист находится под наблюдением врачей. После операции он пришел в сознании, ему установили капельницы.

О госпитализации господина Костомарова стало известно 10 января. По словам его коллеги Ильи Авербуха, причиной госпитализации олимпийского чемпиона стала пневмония.

45-летний Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, заслуженный мастер спорта России. В дуэте с Татьяной Навкой они дважды становились чемпионами мира (2004, 2005) и трижды выигрывали чемпионаты Европы (2004, 2005, 2006).