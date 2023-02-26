Фондовая токсикология

Падение курса рубля к уровням десятимесячной давности повысило интерес инвесторов к финансовым продуктам, защищающим от девальвации. Классической защитой выступает иностранная валюта, в первую очередь доллар и евро, но их токсичность высока из-за активного расширения списка российских банков, попавших в SDN-лист. Альтернативой выступают ценные бумаги иностранных эмитентов и еврооблигации российских компаний, в том числе паевые фонды, инвестирующие в эти инструменты. Впрочем, масштабные санкции сильно проредили и эти предложения. Поэтому управляющие компании создают новые ПИФы, ориентированные на замещающие облигации и юаневые бонды, либо переориентируют на них незаблокированные фонды еврооблигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ослабевший рубль

На минувшей неделе курс доллара впервые за десять месяцев поднялся выше уровня 76 руб./$. В ходе пятничных торгов он достигал отметки 76,36 руб./$, максимума с 22 апреля 2022 года. За пять недель непрерывного роста американская валюта подорожала на 7,3 руб. Этому способствует снижение поступления валютной выручки из-за ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов, а также возросший спрос на валюту со стороны импортеров.

В условиях возросших девальвационных рисков растет спрос на валюту и со стороны частных инвесторов. Однако токсичность счетов в долларах и евро резко выросла после того, как на минувшей неделе в санкционные списки США, Великобритании и ЕС были включены сразу несколько частных российских банков.

Альтернативой валютным счетам могут стать паевые инвестиционные фонды, ориентированные на вложения в валютные активы — драгоценные металлы, ценные бумаги иностранных компаний, еврооблигации.

В последней категории фондов были ПИФы, ориентированные на инвестиции как в российские корпоративные и государственные евробонды, так и в госдолг развивающихся и развитых стран.

Год назад частным инвесторам было доступно почти три десятка таких фондов с суммарными активами около 70 млрд руб. Эти фонды привлекали инвесторов не только защитой от колебаний курса рубля, но и тем, что, в отличие от золота, приносили купонный доход, который составлял 2–6% годовых.

Однако весной прошлого года большая часть фондов еврооблигаций оказалась заморожена после решения Euroclear и Clearstream заблокировать счета Национального расчетного депозитария (НРД). Только спустя три месяца Евросоюз ввел санкции против НРД, узаконив блокировку его счета, сделав невозможным продажу иностранных ценных бумаг российскими держателями, а также получение выплат по еврооблигациям через российский центральный депозитарий. В результате в настоящее время приобрести и продать можно паи только четырех классических фондов еврооблигаций с суммарными активами около 6 млрд руб.

Евробонды под замену

В конце прошлого—начале нынешнего года все крупные управляющие и брокерские компании направили в минфины Бельгии и Люксембурга индивидуальные запросы на получение лицензии для разблокировки активов, но пока ни одна из них не получила положительного решения. В этой связи УК ведут работу по запуску новых фондов либо переформатирование незаблокированных ПИФов еврооблигаций на облигации, номинированные в юанях и замещающие облигации (номинированы в долларах, евро, британском фунте), которые выпускаются российскими эмитентами взамен заблокированным в Euroclear и Clearstream.

«Эти бумаги не несут инфраструктурных рисков и позволяют получать валютный доход (но расчеты происходят в рублях.— “Ъ”)»,— отметил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

К концу февраля единственный ПИФ юаневых облигаций запустила УК «Первая». Еще один фонд формирует УК «Ингосстрах-Инвестиции». Малое количество подобных фондов связано с пока еще небольшим количеством эмитентов подобных бондов и их выпусков. С июля 2022 года 10 эмитентов разместили 17 выпусков классических облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму около 50 млрд CNY.

«Отсюда может следовать то, что фонды будут недостаточно диверсифицированы с точки зрения кредитного риска»,— считает Руслан Мустаев. Поэтому в основном УК совмещают в стратегиях юаневые облигации с замещающими бондами, которые выпустили девять компаний на общую сумму, превышающую $10 млрд. Такие фонды есть в линейке «РБ Капитал», «РСХБ Управление активами», «Система-Капитал». А так как фонды старые, то в них остаются и еврооблигации, по которым еще не прошло замещение.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров обращает внимание, что, хотя выпущенные взамен еврооблигаций «российских эмитентов» бумаги номинированы в долларах, евро и фунтах, расчеты происходят в рублях по курсу ЦБ. «Пока инструмент новый и расчеты специфичны (не всегда цена в рублевом стакане отражает реальную справедливую цену актива), обычному инвестору сложно заработать самостоятельно»,— отмечает он.

Принудительная обязанность

Управляющие ожидают активного роста рынка юаневых и замещающих облигаций и появления новых фондов на их основе. Расширению рынка бондов, номинированных в китайской валюте, будут способствовать рост товарооборота с Китаем и активный переход в расчетах на национальные валюты между двумя странами.

Развитию же замещающих облигаций могут поспособствовать намерения финансовых властей обязать эмитентов выпускать такие бумаги взамен заблокированных еврооблигаций, тогда как сейчас эмитенты имеют такое право. Такую идею в конце 2022 года описал в письме президенту председатель правления ВТБ Андрей Костин, о чем сообщил «Интерфакс». 22 февраля директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал «Ведомостям» о том, что Минфин и Банк России готовят проект нового указа президента, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций в обязательном порядке выпускать замещающие локальные бумаги.

Виталий Гайдаев